Formel 1: Verstappen siegt in Spa

Formel 1-Weltmeister Max Verstappen hat am Sonntag den Großen Preis von Belgien gewonnen. Der Niederländer raste in seinem Red Bull-Rennwagen nach 44 Runden und rund 308 Kilometer als Erster über die Ziellinie auf dem Rundkurs in Spa.