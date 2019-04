Formel 1: Start-Ziel-Sieg für Bottas in Baku

Formel-1-Pilot Valtteri Bottas hat am Sonntag den Großen Preis von Aserbaidschan gewonnen. Der Mercedes-Pilot holte einen Start-Ziel-Sieg in Baku und raste nach 51 Runden vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton über die Ziellinie.

Sebastian Vettel ist in seinem Ferrari auf Platz drei gefahren. Auf den weiteren Plätzen folgten Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Sergio Perez (Racing Point), Carlos Sainz jr. (McLaren) und Lando Norris (McLaren).

Lance Stroll (Racing Point) holte Rang neun auf dem Stadtkurs in Baku und damit zwei Punkte für die WM-Wertung. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) raste auf den zehnten Platz und sicherte sich einen Punkt.

Nach vier von 21 Saisonrennen führt Bottas in der Fahrerwertung. Der Finne kommt auf 87 Punkte, Titelverteidiger Hamilton auf 86 Punkte. Dritter ist Vettel mit 52 Punkten. Das fünfte Formel-1-Rennen der Saison findet in zwei Wochen in Spanien statt.