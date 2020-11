In der Formel 1 hat es beim Großer Preis von Bahrain am Sonntag einen schweren Unfall gegeben.

Kurz nach dem Start ist Haas-Pilot Romain Grosjean in die Leitplanken gecrasht. Sein Dienstfahrzeug wurde dabei in zwei Teile gerissen und ging in Flammen auf.

Der 34-jährige Formel-1-Fahrer ist laut ersten Berichten wohlauf, er habe leichte Verbrennungen erlitten. Ein Video zum Crash ist auf YouTube zu finden.