Formel 1: Ricciardo-Sieg in Monaco vor Vettel und Hamilton

Der Australier Daniel Ricciardo hat souverän den Großen Preis von Monaco gewonnen. Der Red-Bull-Pilot legte beim 6. WM-Lauf der Saison einen Start-Ziel-Sieg hin und verwies Sebastian Vettel (Ferrari) und den WM-Führenden Lewis Hamilton (Mercedes) auf die Plätze zwei und drei. Als Vierter kam Kimi Räikkönen (Ferrari) über die Ziellinie. Valtteri Bottas (Mercedes) wurde Fünfter.

Dank des zweiten Platzes verkürzte Vettel in der Gesamtwertung den Rückstand auf Hamilton um drei auf 14 Punkte. Hamilton hat 110 Punkte, Vettel 96 Punkte auf dem Konto. Dritter ist nun Ricciardo mit 72 Punkten, Vierter Bottas mit 68 und Fünfter Räikkönen mit 60 Punkten. Das nächste Formel-1-Rennen findet in zwei Wochen in Kanada statt.