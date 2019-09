Formel-1-Pilot Charles Leclerc hat seinen Ferrari in der laufenden WM-Saison zum vierten Mal in Folge auf die Pole gestellt. Auch beim Großen Preis von Russland startet der 21-jährige monegassische Formel-1-Fahrer beim Rennen am Sonntag (13.10 Uhr) vom ersten Startplatz.

Weltmeister Lewis Hamilton raste im Mercedes auf dem Rundkurs in Sotschi beim Qualifying auf den zweiten Rang. Leclerc´s Teamkollege Sebastian Vettel wurde Dritter.