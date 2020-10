Formel 1: Hamilton siegt am Nürburgring

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton gewinnt den Großen Preis (GP) der Eifel, Max Verstappen wird Zweiter, Daniel Ricciardo Dritter beim Rennen am Nürburgring.

Der Brite Lewis Hamilton hat das Formel-1-Rennen am Nürburgring gewonnen. Mit seinem Gewinn des heutigen Eifel-GP hat der 35-Jährige zugleich den 91. Grand Prix gewonnen und damit den Sieg-Rekord von Michael Schumacher eingestellt.

Max Verstappen raste am Nürburgring in seinem Red Bull als Zweiter über die Ziellinie. Dritter wurde Daniel Ricciardo im Reanult. Nico Hülkenberg (Racing Point) wurde Achter, Sebastian Vettel wurde im Ferrari Elfter.

In der WM-Wertung führt Hamilton nach elf Rennen weiter souverän. Bottas und Verstappen folgen auf den Plätzen zwei und drei. Das nächste Formel-1-Rennen findet in zwei Wochen in Portugal statt.