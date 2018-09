Formel 1: Hamilton holt 8. Saisonsieg in Sotschi

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat das Formel-1-Rennen in Russland gewonnen. Zweiter in Sotschi wurde sein Teamkollege Valtteri Bottas. Hamilton kann mit seinem 8. Saisonsieg seine WM-Führung vor Sebastian Vettel (Ferrari) dadurch weiter ausbauen.

Beim Start zum 16. WM-Lauf der Saison hatte es zunächst keine Veränderungen an der Spitze gegeben. Der von der Pole gestartete Bottas blieb vor Hamilton und Vettel. Nach den Boxenstopps konnte sich Vettel kurz vor Hamilton setzen, der ihn aber wenig später wieder überholte. In der 25. Runde ließ Bottas schließlich den WM-Führenden aufgrund einer Teamorder passieren. Vettel nahm in Sotschi den dritten Platz auf dem Podium ein.

Auf den weiteren Plätzen folgten Kimi Räikkönen (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Daniel Ricciardo (Red Bull), Charles Leclerc (Sauber) und Kevin Magnussen (Haas). Esteban Ocon (Racing Point) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Sergio Perez (Racing Point) auf dem zehnten Platz einen Punkt.

In der WM-Wertung kommt Hamilton nun nach 16 von 21 Rennen auf 306 Punkte. Vettel liegt mit einem Rückstand von 50 Punkten auf Platz zwei, Dritter ist jetzt Bottas mit 189 Punkten, Vierter Räikkönen mit 186 Punkten. Das nächste Formel-1-Rennen findet in einer Woche in Japan statt.