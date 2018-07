Formel 1: Hamilton auf Silverstone-Pole

Weltmeister Lewis Hamilton hat die Pole Position für sein Heimrennen in Silverstone erobert. Der Mercedes-Pilot setzte sich am Samstag im Qualifying zum Großen Preis von Großbritannien vor dem aktuell WM-Führenden Sebastian Vettel im Ferrari durch. Vettels Teamkollegen Kimi Räikkönen wurde in der Quali Dritter.

Der zweite Silberpfeil-Pilot Valtteri Bottas geht am Sonntag von Startplatz vier ins Rennen. Dahinter folgen die beiden Red-Bull-Fahrer Verstappen und Ricciardo. Magnusson und Grosjean (beide Haas), Leclerc (Sauber) und Ocon (Force India) komplettieren die Top 10-Startplätze.