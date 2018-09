Formel 1 GP Italien: Ferraris in Monza vorn

Formel-1-Fahrer Kimi Räikkönen hat sich für den Grand Prix von Italien in Monza gesichert. Der Finne setzte sich in der Qualifikation vor seinem Ferrari-Teamkollegen Sebastian Vettel durch. Die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas gehen am Sonntag von der zweiten Startreihe auf den knapp sechs Kilometer langen Rundkurs.

In der Fahrerwertung führt Hamilton nach bisher 13 von 21 Rennen mit 231 Punkten. Vettel ist Zweiter mit 214 Punkten. Räikkönen folgt auf Rang drei mit 146 und Bottas auf Platz vier mit 144 Punkten.