Formel 1: 90. Pole für Hamilton

Hamilton startet beim Ungarn-GP in Budapest vom Startplatz eins – 90. Pole für den Formel 1-Piloten.

Formel 1 Weltmeister Lewis Hamilton hat seinen Rennwagen bei der Qualifikation zum Großen Preis (GP) von Ungarn dort geparkt, wo er schon so oft parkte. Der Mercedes-Fahrer geht am Sonntag von der Pole beim GP in Budapest auf die Rennstrecke.

Für den Briten ist es die 90. Pole in seiner Karriere, die Siebte auf dem Hungaroring. Kollege Valtteri Bottas startet beim dritten WM-Lauf des Jahres von Rang zwei.

Dahinter folgen die beiden Racing Point-Piloten Stroll und Perez. Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel geht vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc von Platz fünf auf den Rundkurs.