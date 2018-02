Flugzeugabsturz bei Moskau

In der Nähe von Moskau ist ein Passagierflugzeug mit 71 Menschen an Bord abgestürzt. Es seien mehrere Tote und Trümmerteile gefunden worden, teilte der russische Zivilschutz mit. Das Flugzeug der Inlandslinie Saratow Airlines war auf dem Weg nach Orsk, an der Grenze zu Kasachstan, gewesen.

Kurz nach dem Start vom Flughafen Domodedowo verschwand die Maschine vom Typ Antonow An-148 mit 65 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern vom Radar. Die Ursache für den Absturz ist noch nicht klar. Derzeit gehen Rettungskräfte davon aus, dass es keine Überlebende gibt.