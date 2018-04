Flughafen-Streiks: Lufthansa streicht Hunderte Flüge

An den Flughäfen Frankfurt/Main, München, Köln und Bremen kommt es heute wegen Warnstreiks zu größeren Einschränkungen. Insgesamt seien mehr als 800 Flüge und rund 90.000 Fluggäste betroffen, teilte die die Airline Lufthansa mit. Ab Mittwoch soll der Flugbetrieb wieder normal weiterlaufen.

Bis diesen Freitag soll in weiteren öffentlichen Bereichen gestreikt werden, wie etwa in Kitas oder im Nahverkehr. Die Gewerkschaft Verdi will mit den Streiks den Druck in den Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst erhöhen.