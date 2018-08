Flughafen Frankfurt wieder komplett freigegeben

Die Terminalräumung am Frankfurter Flughafen wegen eines Polizeieinsatzes ist am Dienstagnachmittag abgeschlossen worden. „Die betroffenen Bereiche sind wieder freigegeben und der Betrieb wurde wieder aufgenommen“, teilte die Bundespolizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Zuvor war es in den Bereichen A und Z des Terminal 1 des Flughafens zu polizeilichen Einsatzmaßnahmen gekommen. Dazu gehörte ein sofortiger Boardingstopp und die Räumung des Sicherheitsbereiches in Ebene 2 und 3. Grund war ein Hinweis auf den unberechtigten Zutritt von mindestens einer Person in den Sicherheitsbereich.

Auf der Internetseite des Flughafens heißt es, dass der Betrieb aktuell koordiniert und sukzessive wieder aufgenommen werde. Dutzende Flüge waren zuvor gestrichen worden. „Passagiere, die heute noch abfliegen, werden gebeten, vor Anreise an den Flughafen ihren Flugstatus bei der jeweiligen Airline online zu prüfen und genügend Zeit für die Anreise einzuplanen“, teilte der Flughafenbetreiber mit.