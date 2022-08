Flughafen BER: Zeitfenster für Kontrollen

Schnellere Sicherheitskontrolle am Berliner Flughafen per Zeitfenster (Zeitslots). Passagiere am BER können sich ab sofort online einen extra Zugang zu den Sicherheitskontrollen reservieren.

Die Flughafengesellschaft bietet allen Fluggästen den neuen Service BER Runway an. Damit besteht die Möglichkeit, online ein Zeitfenster für einen separaten Zutritt zu den Sicherheitskontrollen des Terminal 1 zu reservieren und eventuelle Wartezeiten zu verringern. Der Service BER Runway ist für alle Fluggäste kostenlos.

Eine Reservierung für den BER Runway ist auf der BER-Webseite und in der BER-App ab 72 Stunden bis eine Stunde vor dem jeweiligen Abflug bei Schengen-Flügen bzw. ab 72 Stunden bis eineinhalb Stunden vor dem Abflug bei Non-Schengen-Flügen möglich. Slots werden in einem Zeitfenster von 60 bis 360 Minuten vor Abflug angeboten.

Bei der Reservierung eines Zeitfensters müssen Flugnummer und E-Mail-Adresse angegeben werden. Weitere Informationen gibt´s auf der Webseite des BER.