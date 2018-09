Fluggastrechte: Union will strengere Regelungen für Airlines

Die Union will die Rechte von Flugpassagieren verbessern. Das geht aus einem Eckpunkte-Papier hervor, über das die „Bild am Sonntag“ in ihrer nächsten Ausgabe berichtet. Ihm zufolge sollen Fluggesellschaften künftig öffentlich machen müssen, wie viele Flugverspätungen es gab, wie viele Passagiere betroffen waren und wie viele Entschädigungen gezahlt wurden.

Außerdem sollen sie verpflichtet werden, bei Überbuchungen, Annullierungen und Verspätungen die Passagiere schriftlich über ihre Rechte zu informieren und ihnen ein Entschädigungsformular auszuhändigen. Wenn sie die Auszahlung der Entschädigung verzögern, soll es eine Strafzahlung geben.

Unionsfraktionschef Volker Kauder sagte „Bild am Sonntag“: „Nicht wenige Fluggesellschaften behandeln ihre Kunden leider allzu oft schlicht unwürdig. Eine Verschärfung der Fluggastrechte gehört daher auf die Tagesordnung.“

Nach Ansicht von Unions-Vize Stephan Harbarth, zuständig für Verbraucherschutz, verschaffen sich Fluggesellschaften durch die Verschleppung von Ausgleichszahlungen zudem einen Wettbewerbsvorteil: „Dem müssen wir einen Riegel vorschieben.“