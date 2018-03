FlixTrain: Flixbus jetzt auch auf der Schiene

Flixbus macht der Deutschen Bahn ab heute Konkurrenz im Schienenfernverkehr. Der erste Zug startete in Hamburg. Unter dem Namen FlixTrain fahren die ersten Züge zwischen Hamburg und Köln. Preislich soll die Deutsche Bahn unterboten werden.

Fünf Jahre nach Start der FlixBusse in Deutschland feierte FlixMobility am heutigen Freitag Premiere auf der Schiene. Mit dem ersten grünen Fernzug wurde die Premierenfahrt von Hamburg in Richtung Kölner Hauptbahnhof absolviert. Ab Samstag, 24. März geht der erste „FlixTrain“ auf der Strecke Hamburg – Essen – Düsseldorf – Köln dann in den regelmäßigen Betrieb. Ab Mitte April folgen weitere grüne Züge auf Stuttgart – Frankfurt – Hannover – Berlin. Insgesamt 28 Ziele in fünf Bundesländern werden dann per FlixTrain im Linienbetrieb angebunden.

Ab 9,99 Euro per FlixTrain durch Deutschland

Tickets sind ab 9,99 Euro bereits seit Anfang des Monats über die neue Webseite www.FlixTrain.de, per App, in FlixBus-Shops und in kooperierenden Reisebüros erhältlich. „Schon mit FlixBus haben wir bewiesen, dass Mobilität nicht teuer sein muss. Durch die Integration von FlixTrain wird das Angebot für Reisende in Deutschland jetzt noch attraktiver“, so André Schwämmlein, Gründer und Geschäftsführer FlixMobility.

Mit der Premiere von FlixTrain wird der Zug stufenweise in das deutschlandweite Mobilitätsangebot von FlixBus integriert. Über den Umstieg an Fernbushalten entlang der Trasse entstehen zahlreiche neue Reiseoptionen. „Wir stehen für bezahlbares Reisen und eine ökologische Alternative zum Auto. Unser Ziel muss es sein, noch mehr Menschen vom Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu überzeugen. Fernbus und Schiene ergänzen sich hier perfekt. Die Vernetzung beider Verkehrsträger ist Teil eines nachhaltigen Konzepts für die Mobilität der Zukunft“, sagte Schwämmlein.