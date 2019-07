Fliegerbombe in Frankfurt wird entschärft

In Frankfurt am Main wird am Sonntag (7. Juli) eine gut 500 Kilo schwere Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg entschärft. Aus Sicherheitsgründen müssen rund 16.500 Anwohner evakuiert werden und die Sperrzone verlassen. Die Weltkriegsbombe war bei Bauarbeiten in der Nähe der Europäischen Zentralbank (EZB) entdeckt worden.

Von den Sperrungen sind gut 1.000 Objekte – darunter etwa die EZB, die Osthafenbrücke, das fünfte Polizeirevier, der Ostbahnhof, die Bahntrassen der nord- und südmainischen Eisenbahn, die S-Bahnhöfe Ostend und Mühlberg, die U-Bahnstation Ostbahnhof und verschiedene Straßenbahnlinien – betroffen. Auch der Zoo hat ganztätig geschlossen.

Ab 8 Uhr am Sonntagmorgen wird der öffentliche Nahverkehr (U-Bahnen, Straßenbahnen, Busse) in dem betroffenen Bereich eingestellt. Alle Personen in dem Evakuierungsbereich, die nicht auf fremde Hilfe angewiesen sind, müssen am Sonntag bis 8 Uhr ihre Wohnung verlassen haben. Das Ende der Sperrungen, das für voraussichtlich 18 Uhr zu erwarten ist, wird mittels Durchsagen im Rundfunk sowie über die Social Media-Kanäle bekannt gegeben.