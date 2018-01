Fix! Schalke 04 holt Hoffenheims Angreifer Mark Uth

Der FC Schalke 04 hat sich für die nächste Saison die Dienste eines neuen Angreifers gesichert. Wie der Bundesligist auf seiner Webseite mitteilte, haben die Königsblauen den 26-jährigen Torjäger Mark Uth von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet, dessen Vertrag bei den Kraichgauern zum Saisonende ausläuft. Der Stürmer wird ab der Saison 2018/2019 einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2022 bei den Gelsenkirchenern erhalten.

„Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass ein Wechsel zum FC Schalke 04 für mich der richtige nächste Schritt ist. Ich freue mich auf die neue Herausforderung ab Sommer“, wird der Torjäger zitiert.

Uth zählt in der laufenden Saison 2017/2018 zu den bislang torgefährlichsten Angreifern. In der Hinrunde erzielte der gebürtige Kölner in 16 Bundesligaspielen 9 Tore.