Filmproduzent Artur Brauner mit 100 gestorben

Artur „Atze“ Brauner ist tot. Der deutsche Filmproduzent mit polnischer Herkunft starb am Sonntag im Alter von 100 Jahren in Berlin. „Atze“ brachte Filme wie „Hitlerjunge Salomon“ oder „Babij Jar“ in die Kinos.

Brauner arbeitete mit vielen Stars wie Romy Schneider, Maria Schell, O. W. Fischer, Gert Fröbe und Heinz Rühmann. Neben zahlreichen filmischen Auszeichnungen (z.B. zwei Golden Globes, einen Oscar als Co-Produzent) wurde der Filmemacher auch mit dem Bundesverdienstkreuz I. Klasse ausgezeichnet.