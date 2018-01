Filmpremiere von Actionkomödie „Hot Dog“

Die beiden deutsche Kino-Schwergewichte Til Schweiger und Matthias Schweighöfer haben gestern im Berliner Sony Center am Potsdamer Platz ihren neuestes Kinofilm vorgestellt. „Hot Dog“ eine Actionkomödie über zwei unterschiedliche Bundespolizisten in schwieriger Mission. In dem Film wird die Tochter eines Botschafters entführt. Der knallharte Luke – gespielt von Schweiger – und Theo – gespielt von Schweighöfer – sollen sie retten.

Ein recht unterhaltsames Werk der beiden Schauspieler. „Hot Dog“ gibt es ab nächster Woche dann in den deutschen Kinos zu sehen. Kinostart ist am Donnerstag, 18. Januar.