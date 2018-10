Festnahme im Fall der US-Paketbomben

Eine Person, die in Verbindung mit den an Kritiker des US-Präsidenten Donald Trump verschickten Paketbomben gebracht wird, ist in Florida festgenommen worden. Das teilten die US-Behörden am Freitag mit.

Der 56-Jährige sei dem Secret Service bislang nicht aufgefallen, habe aber durchaus ein Vorstrafenregister, hieß es. US-Präsident Trump verurteilte die Paketbomben in einer Stellungnahme am Freitag.

Insgesamt waren zwölf Pakete verschickt worden, die unter anderem an Personen wie den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama oder den Schauspieler Robert de Niro adressiert waren.