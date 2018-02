Fernreisen bei Deutschen immer beliebter

Die Bundesbürger reisen gern. Im vergangenen Jahr waren 58 Prozent der Deutschen wenigstens fünf Tage unterwegs. Das zeigt die 34. Deutsche Tourismusanalyse der Stiftung für Zukunftsfragen. Am reisefreudigsten zeigten sich hierbei die 35- bis 54-Jährigen, von denen 63 Prozent eine Urlaubsreise von wenigstens fünf Tagen unternahmen. Allerdings sank die Reiseintensität dieser Altersgruppe leicht gegenüber dem Vorjahr.

Deutsche Feriengebiete waren die mit Abstand beliebtesten Reiseziele der Reisesaison 2017. Mehr als jeder dritte Reisende (34 Prozent) verbrachte seinen Haupturlaub zwischen den Küsten im Norden und den Bergen im Süden. Bayern war dabei die beliebteste deutsche Urlaubsregion, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Im Schnitt dauerte eine Reise im vergangenen Jahr 13 Tage (2016: 12,9). Die Urlaubsausgaben lagen pro Person bei knapp 1.200 Euro.

Fernreisen immer beliebter

Wird in Europa Urlaub gemacht, ist Spanien unangefochtener Spitzenreiter. Italien, Österreich und die Türkei folgen auf den Plätzen. Die Gewinner der Reisesaison 2017 sind jedoch Fernreisen. Noch nie waren mehr Bundesbürger außerhalb Europas im Urlaub (13,1 Prozent; 2016: 11,4 Prozent).

Besonders profitieren konnten hiervon Reiseziel in der Karibik (z.B. Kuba) und im Nahen Osten (z.B. Dubai) sowie Ziele in Nordafrika (z.B. Ägypten). Die stärksten Zuwächse lassen sich jedoch in süd- und ostasiatischen Destinationen nachweisen – von China über Thailand bis nach Indonesien, Sri Lanka oder den Malediven.