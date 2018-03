FC Schalke festigt Platz zwei

Der FC Schalke 04 hat in der Fußball-Bundesliga seine Ambitionen auf einen Champions League-Platz untermauert. Die Königsblauen siegten im Samstagabendspiel des 27. Spieltags beim VfL Wolfsburg mit 1:0 und festigen mit dem Dreier den zweiten Tabellenplatz.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstag: Im Rhein-Main-Derby besiegte Eintracht Frankfurt den FSV Mainz 05 mit 3:0. Der Hamburger SV unterliegt Hertha BSC Berlin mit 1:2. Gladbach und Hoffenheim trennten sich 3:3-Remis. Augsburg kassiert gegen Bremen eine 1:3-Heimpleite.

Am Sonntag stehen noch drei Spiele auf dem Programm. Unter anderem kommt es am Abend in Leipzig zum Topspiel zwischen den „Roten Bullen“ und dem FC Bayern München.