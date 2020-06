Geschafft: Der 1. FC Heidenheim hat am letzten Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga die Relegation erreicht.

Heidenheim muss sich nun in den beiden Relegationsspielen (2. und 6. Juli) gegen den SV Werder Bremen beweisen.

Arminia Bielefeld und der VfB Stuttgart sind als Erster bzw. Zweiter in Liga 2, in der Saison 2020/2021 in Deutschlands Fußball-Oberhaus vertreten.