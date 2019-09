FC Bayern zum Wiesn-Auftakt souverän

Der FC Bayern München hat am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln souverän gewonnen. Die Münchner siegten am Samstag zum Wiesn-Auftakt gegen die Kölner klar mit 4:0.

Bereits in der 3. Minute erzielte Robert Lewandowski vor heimischer Kulisse das Führungstor für die Bayern. In der 48. Minute baute erneut Bayerns Tormaschine die Führung für den deutschen Rekordmeister weiter aus.

Philippe Coutinho erzielte in der 62. Minute per Elfmeter das mittlerweile dritte Münchener Tor des Spiels. In der 73. Minute sorgte Ivan Perisic mit seinem Tor für den 4:0-Endstand.

Die weiteren Ergebnisse der Parallel-Begegnungen vom Samstagnachmittag: Bayer 04 Leverkusen siegt gegen Aufsteiger 1. FC Union Berlin mit 2:0. Hertha BSC gewinnt gegen den SC Paderborn 07 mit 2:1. Der SC Freiburg und der FC Augsburg trennen sich 1:1-Unentschieden.