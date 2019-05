FC Bayern zum 7. Mal in Folge Deutscher Meister?

In der Fußball-Bundesliga braucht Tabellenführer FC Bayern München nur noch einen Sieg aus den letzten beiden Spielen um zum 7. Mal in Folge Deutscher Meister zu werden. Die Münchner bauten ihren Vorsprung am 32. Spieltag auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund um zwei auf vier Zähler aus.

Der Deutsche Rekordmeister und Titelverteidiger siegte gegen Schlusslicht Hannover 96 mit 3:1. Borussia Dortmund erreichte bei Werder Bremen nur ein 2:2-Unentschieden.

Bayern vs. BVB – Das Restprogramm der beiden Topklubs

Mit dem Dreier marschieren die Münchner nun dem nächsten Meistertitel entgegen. Und so sieht das Restprogramm im Fernduell der „Roten“ mit den „Schwarz-Gelben“ um die Deutsche Meisterschaft 2018/2019 aus: Am kommenden Samstag (11. Mai) empfängt empfängt der BVB um 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf. Zeitgleich sind die Bayern zu Gast beim RB Leipzig.

Am letzten Spieltag gastiert der BVB dann bei Borussia Mönchengladbach. Der FC Bayern spielt „dahoam“ gegen Eintracht Frankfurt. Spielbeginn in allen Spielen am 34. Spieltag ist um 15.30 Uhr.