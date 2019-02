FC Bayern zu Gast an der Anfield Road

Flutlicht, Spannung und Europas bester Fußball – am Dienstag, 19.02.2019, geht die UEFA Champions League in die nächste Runde der Achtelfinal-Hinspiele. Der FC Bayern München gastiert am Dienstagabend beim englischen Club FC Liverpool.

Anpfiff an der berühmten Anfield Road in Liverpool ist um 21 Uhr. Seit der laufenden Saison werden die Spiele in der Königsklasse nicht mehr im Free TV übertragen. Mögliche Alternative: Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Champions-League-Hinspiel zwischen den „Reds“ und dem deutschen Rekordmeister live und in voller Länge.

Voraussichtliche Aufstellungen

FC Liverpool

Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson – Wijnaldum, Henderson, Milner – Salah, Firmino, Mané.

FC Bayern München

Neuer – Kimmich, Süle, Hummels, Alaba – Goretzka, Thiago, James – Gnabry, Lewandsowski, Coman.

Das Top-Spiel am Dienstag wird Schiedsrichter Gianluca Rocchi aus Italien leiten. In der Parallel-Begegnung tritt der FC Barcelona beim früheren französischen Serienmeister Olympique Lyon an.