FC Bayern zieht nach Remis gegen Sevilla ins Halbfinale ein

Geschafft: Der FC Bayern München ist ins Halbfinale der Fußball Champions League eingezogen. Den Münchnern reichte am Mittwochabend ein torloses Unentschieden um unter die letzten Vier in der Eliteliga zu kommen. Die Bayern hatten vor einer Woche bei den Spaniern mit 2:1 gewonnen.

Auf den AS Rom, den FC Liverpool und das Heynckes-Team ist Real Madrid als vierter Klub ins Semifinale der Königsklasse gefolgt. Der Titelverteidiger aus Spanien unterlag am Mittwochabend Juventus Turin mit 1:3. Die Königlichen hatten jedoch vor einer Woche bei den Italienern mit 3:0 gewonnen. Am Freitag werden die Halbfinal-Paarungen ausgelost.