Der FC Bayern München steht im Viertelfinale in der UEFA Champions League. Im Achtelfinale haben die Münchner auch das zweite Duell gegen Paris Saint-Germain für sich entscheiden können. Im Rückspiel siegten die Bayern mit 2 zu 0 am Mittwochabend in München. Bereits das Hinspiel hatten die Bayern mit 1 zu 0 in Paris gewonnen.