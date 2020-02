Der FC Bayern München bleibt weiter Tabellen-Erster. Die Münchner siegten im Freitagsspiel des 23. Spieltags gegen den SC Paderborn. Der Rekordmeister mühte sich gegen den Tabellenletzten in der Allianz Arena zu einem knappen 3:2-Arbeitssieg.

Dank des Dreiers bleiben die Bayern Erster in der Fußball-Bundesliga. Für den Titelverteidiger geht es am Dienstag in der Champions League im Achtelfinalhinspiel beim Chelsea FC weiter.