FC Bayern vs. Köln live im Free-TV

Englische Woche in der Fußball-Bundesliga: Der 17. Spieltag wird am Dienstag (24.01. mit vier und am Mittwoch (25.01.) mit fünf Partien absolviert.



Unter anderem gastiert der 1. FC Köln beim Spitzenreiter FC Bayern München. Das Spiel wird am Dienstagabend (Anpfiff um 20.30 Uhr) auch live im Free-TV bei Sat.1 übertragen.