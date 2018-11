FC Bayern vorzeitig im CL-Achtelfinale

Der FC Bayern München steht vorzeitig im Achtelfinale der Fußball Champions League (CL). Die Münchner knallten am Dienstagaben zu Hause Benfica Lissabon mit 5:1 weg und sicherten sich damit bereits vor dem letzten Spieltag in Gruppe E den Einzug in die K.o.-Runde der Königsklasse. Robben und Lewandowski mit je einem Doppelpack und Ribery trafen für den deutschen Rekordmeister.

In der parallel ausgetragenen Partie verlor 1899 Hoffenheim im eigenen Stadion gegen Schachtjor Donezk mit 2:3. Für die Hoffenheimer ist durch die Niederlage bereits vor dem letzten Spieltag in Gruppe F das Abenteuer Champions League beendet.

Neben den Bayern haben auch bereits vor dem sechsten Gruppenspieltag der AS Rom, Juventus Turin, Real Madrid, Ajax Amsterdam sowie Manchester City und Manchester United die K.o.-Phase erreicht.