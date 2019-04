FC Bayern vorerst vier Punkte vor dem BVB

Im Fernduell um den deutschen Meistertitel in der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München vorgelegt. Der Rekordmeister holte am Samstagnachmittag zu Hause drei Punkte mit einem 1:0-Arbeitssieg gegen den SV Werder Bremen und behauptet damit die Spitzenposition in der Tabelle. Das einzige Tor in der Münchner Allianz Arena erzielte Niklas Süle gut eine Viertelstunde vor Spielende.

Der Titelverteidiger führt nun mit vier Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund. Die Münchner haben 70 Punkte auf dem Konto, der BVB 66 Punkte bei einem Spiel weniger. Die Schwarz-Gelben spielen am Sonntagnachmittag beim SC Freiburg.

Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen am 30. Spieltag vom Samstag: FC Augsburg feiert einen 6:0-Kantersieg gegen den VfB Stuttgart. Der 1. FSV Mainz 05 besiegt Fortuna Düsseldorf mit 3:1 und Bayer 04 Leverkusen schlägt den 1. FC Nürnberg mit 2:0. Am Abend spielen noch Borussia Mönchengladbach gegen den RB Leipzig und Schalke gegen Hoffenheim.

Am Sonntag treffen dann noch Hertha BSC und Hannover 96 aufeinander. Am Montagabend wird der 30. Spieltag dann mit der Partie Wolfsburg gegen Frankfurt abgeschlossen.