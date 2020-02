Der FC Bayern München muss in den kommenden Wochen auf seinen Angreifer Ivan Perisic verzichten. Der 31-jährige kroatische Stürmer hat sich im Training am Dienstag eine Fraktur am Außenknöchel zugezogen.

„Der Knöchel muss verschraubt werden. Es wird ungefähr vier Wochen dauern, bis die Verletzung verheilt ist. Danach wird er wieder ins Aufbautraining einsteigen“, wird Bayern-Trainer Hansi Flick auf der Webseite des deutschen Rekordmeisters zitiert.