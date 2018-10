FC Bayern unterliegt Gladbach, BVB besiegt Augsburg

Am 7. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München am Samstagabend daheim gegen Borussia Mönchengladbach mit 0:3 verloren. Gladbachs Plea erzielte in der 10. Minute den Führungstreffer. Sechs Minuten später erhöhte Stindl auf 0:2. In der 88. Minute sorgte Herrmann für den 0:3-Endstand beim Rekordmeister.

Mit der Niederlage sind die Bayern in der Tabelle auf einen Europa-League-Platz abgestürzt. Gladbach ist jetzt dank des Auswärts-Dreiers Tabellenzweiter.

Dreimal Alcacer: BVB besiegt Augsburg

Tabellenführer Borussia Dortmund hat indes seinen Siegeszug fortgesetzt und mit 4:3 gegen Augsburg gewonnen. Dabei zeigten die Gäste aus Bayern eine großartige Leistung und hatten viele Torchancen, der BVB war offensiv stark, hatte aber in der Defensive Schwächen. Augsburg war in der 22. Minute durch Alfred Finnbogason sogar in Führung gegangen, erst in der 62. Minute gelang der Ausgleich durch Paco Alcácer.

Dann ging es rasant weiter: In der 72. Minute der erneute Führungstreffer durch Augsburgs Philipp Max, in der 80. Minute zum zweiten Mal der Ausgleich durch Paco Alcácer. Vier Minuten später ging Dortmund dann erstmals in dieser Partie durch Mario Götze in Führung, die Augsburger glichen 180 Sekunden später durch Michael Gregoritsch aus. Paco Alcácer erlöste in der sechsten Minute der Nachspielzeit die BVB-Fans und traf aus einem Freistoß.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstag: Hannover 96 gewinnt gegen den VfB Stuttgart 3:1, FSV Mainz 05 und Hertha BSC Berlin trennen sich torlos 0:0. Fortuna Düsseldorf unterliegt daheim dem FC Schalke 04 mit 0:2.