FC Bayern und Spurs im Audi Cup-Finale

Der FC Bayern München trifft im Finale des Audi Cups auf Tottenham Hotspur („Spurs“). Der deutsche Rekordmeister feierte am Dienstagabend im Halbfinale gegen den türkischen Spitzen-Klub Fenerbahce Istanbul in der Allianz Arena ein 6:1-Torfestival.

Der Gastgeber trifft am Mittwoch nun im Endspiel auf den englischen Klub Tottenham Hotspur. Die Spurs hatten sich zuvor gegen das spanische Topteam Real Madrid mit 1:0 durchgesetzt.

In gut zwei Wochen startet dann die Fußball-Bundesliga in die Saison 2019/2020. Die Münchner eröffnen die 57. Bundesliga-Saison gegen Hertha BSC Berlin „dahoam“ in der Allianz Arena am Freitagabend (16.08.2019).

Bereits an diesem Samstag (03.08.2019) müssen die Bayern zum Prestigeduell um den Supercup bei Borussia Dortmund antreten. Gespielt wird im Dortmunder Signal Iduna Park, Anpfiff ist um 20.30 Uhr.