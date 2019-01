FC Bayern und Leipzig gewinnen

Der FC Bayern München und der RB Leipzig haben am 19. Spieltag in der Fußball-Bundesliga souverän ihre Sonntagsspiele gewonnen.

Im ersten Sonntagsspiel hat der FC Bayern 4:1 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Der Rekordmeister bleibt dadurch mit sechs Punkten Rückstand auf den BVB Tabellenzweiter.

Die Stuttgarter verharren auf dem 16. Rang. Die Münchner waren gleich mit ihrem ersten Torschuss in Führung gegangen: Thiago verwandelte nach Ablage von Robert Lewandowski. Im Anschluss schalteten die Gastgeber allerdings etwas zurück, wofür sie in der 26. Minute durch den Ausgleich der Stuttgarter bestraft wurden. Anastasios Donis erzielte den Treffer.

Nach dem Seitenwechsel setzten die Bayern die Gäste wieder stärker unter Druck. In der 56. Minute gingen sie durch ein Eigentor von Christian Gentner wieder in Führung. Lewandowski verpasste in der 65. Minute die Vorentscheidung, indem er einen Elfmeter an den rechten Pfosten setzte. Leon Goretzka machte es kurz darauf besser, als er nach einem Eckball per Kopf verwandelte.

In der 85. Minute erzielte dann auch Lewandowski doch noch seinen Treffer. Für die Bayern geht es am kommenden Samstag bei Bayer Leverkusen weiter. Stuttgart ist am Sonntag gegen den SC Freiburg gefordert.

Düsseldorf verliert gegen Leipzig

Im letzten Spiel des 19. Spieltages hat Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig mit 0:4 verloren. Das erste Tor der Partie fiel bereits in der 2. Minute: Nach einem Eckball traf der Leipziger Yussuf Poulsen. Ibrahima Konaté baute die Führung der Gäste in der 9. Spielminute nach einer Vorlage von Marcel Halstenberg weiter aus. Poulsen traf in der 16. Minute erneut, die Vorlage kam von Konrad Laimer.

In der 68. Minute verwandelt Laimer einen Nachschuss: Der Düsseldorfer Torhüter Michael Rensing parierte einen Schuss von Marcel Sabitzer, konnte den Ball jedoch nicht festhalten und Laimer stand genau richtig. Leipzig befindet sich nach dem Sieg mit 34 Punkten auf Platz vier der Tabelle. Düsseldorf bleibt mit 21 Punkten auf Rang 14.