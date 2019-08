FC Bayern und Hertha eröffnen Saison

Flutlicht, Spannung und Deutschlands bester Fußball – heute startet die Fußball Bundesliga in die neue Saison. Zum Auftakt empfängt Titelverteidiger FC Bayern München am Abend in der Allianz Arena das Team von Hertha BSC Berlin. Das Spiel wird am Freitagabend live im Free-TV im Zweiten (ZDF) übertragen.

Am Samstag wird der 1. Spieltag in Liga eins dann mit sechs Begegnungen und am Sonntag mit zwei Spielen fortgesetzt. Mit der Partie zwischen Aufsteiger Union Berlin und RB Leipzig wird am Sonntagabend dann der erste Spieltag beendet.