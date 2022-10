FC Bayern steht im CL-Achtelfinale

Der FC Bayern München hat vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale der Fußball Champions League (CL) geschafft. In einem torreichen vierten Vorrundenspiel siegte der FC Bayern am Mittwoch bei Viktoria Pilsen mit 4 zu 2.



Viele Tore gab es auch bei den Vorrundenspielen der Königsklasse am Abend für zwei weitere deutsche Klubs – allerdings weniger erfolgreich. Bayer Leverkusen verlor gegen den FC Porto mit 0 zu 3 und Eintracht Frankfurt unterlag bei Tottenham Hotspur mit 2 zu 3.