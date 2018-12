FC Bayern siegt und kommt BVB näher

FC Bayern München gewinnt Topspiel gegen RB Leipzig und kommt Tabellenführer BVB näher.

Am 16. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München vor eigenem Publikum in der Allianz Arena am Mittwoch gegen RB Leipzig mit 1:0 gewonnen. Nach einer torlosen ersten Hälfte im Spitzenspiel erzielte Franck Ribéry in der 83. Minute den Münchner Siegtreffer. Mit dem Dreier hat der Titelverteidiger den Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund auf sechs Punkte verkürzt.

Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen vom Mittwochabend: Der FC Schalke 04 unterlag Bayer 04 Leverkusen mit 1:2. Bremen und Hoffenheim trennten sich 1:1-Unentschieden, genauso wie Freiburg und Hannover. Die Partie Mainz gegen Frankfurt endete ebenfalls mit einem Remis – nach 90 Minuten hieß es 2:2.