FC Bayern siegt in Sevilla, Real bei Juve

Im Viertelfinal-Hinspiel der Fußball Champions League hat der FC Bayern München das Tor für den Einzug ins Halbfinale weit aufgestoßen. Der deutsche Rekordmeister siegte beim FC Sevilla am Dienstagabend verdient mit 2:1 gewonnen.

Die Spanier waren durch Sarabia nach gut einer halben Stunde in Führung. Nur wenige Minuten später sorgte Sevilla durch ein Eigentor von Navas selbst für den Ausgleich. Den 2:1-Siegtreffer erzielte Bayerns Mittelfeldstar Thiago rund zwanzig Minuten vor Spielende.

Die Bayern gewannen bei den Spaniern dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte verdient. Das Rückspiel findet am nächsten Mittwoch, den 11. April in Münchner Allianz Arena statt.

Juve unterliegt Real

Im zweiten Spiel am Dienstagabend unterlag Juventus Turin der Mannschaft von Real Madrid mit 0:3. Weltfußballer Cristiano Ronaldo netzte zweimal ein. Marcelo war einmal erfolgreich. Die Königlichen stehen nach dem souveränen Auswärtssieg bei den Italienern mit mehr als nur einem Bein im Halfinale.