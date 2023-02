Der FC Bayern München startet erfolgreich in K.o.-Phase der Uefa Champions League. Die Bayern siegten im Achtelfinal-Hinspiel mit 1:0 bei Paris Saint-Germain. Das Tor des Tages aus Sicht der Münchener erzielte Kingsley Coman in Hälfte zwei. Das Rückspiel findet am 8. März in München statt.