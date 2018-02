FC Bayern siegt auch in Mainz

Der FC Bayern München ist in der Fußball-Bundesliga nicht zu stoppen. Am 21. Spieltag siegte der deutsche Rekordmeister beim FSV Mainz 05 mit 2:0 und marschiert damit weiter souverän Richtung 6. Meistertitel in Serie. Vor rund 34.000 Zuschauern sorgten Ribery und James schon in der ersten Halbzeit für den 2:0-Endstand.

Der FC Schalke 04 verpasste indes den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Die Königsblauen unterlagen zu Hause dem SV Werder Bremen mit 1:2. Den zweiten Platz hat sich indes zumindest vorrübergehend Bayer 04 Leverkusen mit einem 0:0-Remis beim SC Freiburg erspielt.

Unentschieden spielten auch Hertha BSC Berlin und die TSG Hoffenheim. Am Ende der Partie hieß es 1:1. Auch in der Partie zwischen Wolfsburg und Stuttgart gab es keinen Sieger – auch hier hieß es nach 90 Minuten 1:1.