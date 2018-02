FC Bayern setzt sich gegen Schalke mit 2:1 durch

Der FC Bayern München hält den Liga-Konkurrent FC Schalke 04 auf Distanz. Im Top-Spiel der Fußball-Bundesliga am 22. Spieltag am Samstagabend, bezwangen die Münchner die Königsblauen verdient mit 2:1. In einer spannenden Partie waren Lewandowski und Müller die Torschützen für den deutschen Rekordmeister vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena. di Santo war für die Gelsenkirchener erfolgreich.

Bereits am Nachmittag siegte Borussia Dortmund gegen den HSV mit 2:0. Hoffenheim gewann gegen Mainz mit 4:2. Mit dem gleichen Ergebnis endete die Partie zwischen Frankfurt und Köln. Die Berliner Hertha entführte mit einem 2:0-Sieg drei Punkte bei Bayer Leverkusen. Hannover schlägt Freiburg mit 2:1. Bereits am Freitagabend siegt Leipzig gegen Augsburg mit 2:0.

Die Bayern führen weiterhin souverän die Tabelle an und haben 18 Punkte Vorsprung auf den Zweiten RB Leipzig. Der BVB ist jetzt Tabellendritter, dahinter folgen Frankfurt, Leverkusen und Schalke. Köln ist weiter Tabellenschlusslicht, Hamburg Vorletzter und Mainz findet sich aktuell auf dem Relegationsplatz wieder.