FC Bayern schlägt Werder mit 4:2

Wie erwartet hat der FC Bayern München am 19. Spieltag der Fußballbundesliga sein Heimspiel gegen den SV Werder Bremen gewonnen. Der deutsche Rekordmeister fertigte am Sonntagnachmittag die Hanseaten in der Allianz Arena mit 4:2 ab. Für den Tabellenführer trafen jeweils zweimal Lewandowski und Müller.

Im zweiten Sonntagsspiel hat der FC Schalke 04 den Sprung auf den zweiten Tabellenrang verpasst. Die Königsblauen kamen am Abend gegen Aufsteiger Hannover 96 nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

FC Bayern souverän auf Platz 1

In der Tabelle sind die Bayern souverän weiter auf Rang eins. Die Münchner haben nun bereits 16 Punkte Vorsprung auf die punktgleichen Verfolger aus Leverkusen, Schalke, Leipzig und Mönchengladbach (jeweils 31 Punkte). Dortmund und Frankfurt folgen mit 30 Punkten auf dem sechsten bzw. siebten Rang.

In der Abstiegszone liegt Bremen auf dem Relegationsplatz mit 16 Punkten. Der HSV ist mit 15 Punkten Tabellenvorletzter. Schlusslicht mit 12 Punkten ist unverändert der 1. FC Köln.