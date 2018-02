FC Bayern nur remis gegen Hertha, Werder gewinnt Nordderby

Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga trennten sich der FC Bayern München und Hertha BSC Berlin torlos. In einer mäßigen Begegnung in der Allianz Arena vor rund 75.000 Zuschauern haben sowohl die Münchner als auch die Hauptstädter nach 90 Minuten nicht mehr als einen Punkt verdient.

In einem umkämpften Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV gab es hingegen einen Sieger. Die Bremer gewannen dank eines Last-Minute-Treffer gegen den HSV mit 1:0.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstag: Hoffenheim und Freiburg trennen sich 1:1-Unentschieden. Hannover unterliegt Gladbach mit 0:1. Der VfB Stuttgart schlägt die Frankfurter Eintracht mit 1:0. Bereits am Freitagaben trennten sich Mainz und Wolfsburg mit 1:1.

Am Sonntag stehen zwei Spiele auf dem Programm. Leverkusen empfängt Schalke 04. Köln gastiert beim Vizemeister RB Leipzig. Der 24. Spieltag wird dann am Montagabend mit der Partie Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg abgeschlossen.