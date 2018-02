FC Bayern nicht zu bremsen

In der Fußball-Bundesliga hält die Sieges-Serie des FC Bayern München an. Der deutsche Rekordmeister und Titelverteidiger siegte am 23. Spieltag beim VfL Wolfsburg mit 2:1. Für das Heynckes-Team war es bereits der sechste Sieg im sechsten Rücksrundenspiel.

Bis zum Pausentee lagen die Münchner allerdings zunächst mit 1:0 zurück. Didavi brachte die Wölfe bereits in der 8. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit drehten die Bayern dann noch das Spiel. In der 64. Minute glich Wagner zum 1:1 aus. Lewandowski erzielte in der Nachspielzeit (90.+1) per Elfmeter den 2:1-Siegtreffer.

Die weiteren Spiele am Samstag: Köln und Hannover trennen sich 1:1. Freiburg gewinnt gegen Bremen mit 1:0. Der Hamburger SV verliert zu Hause gegen Leverkusen mit 1:2. Im Abendspiel siegte Schalke gegen Hoffenheim mit 2:1. Bereits am gestrigen Freitag unterlag Hertha BSC gegen Mainz mit 0:2.

Am Sonntag stehen zwei Partien auf dem Programm. Augsburg empfängt Stuttgart, Gladbach den BVB. Am Montag wird der 23. Spieltag mit dem Spiel zwischen Frankfurt und Leipzig abgeschlossen.

In der Tabelle führt der FC Bayern weiter souverän mit 21 Punkten Vorsprung vor Bayer Leverkusen. Die Werkself belegt mit 38 Punkten aktuell den 2. Platz. Es folgen Leipzig, Dortmund, Schalke und Frankfurt. In der Abstiegszone finden sich Mainz (16.), der HSV (17.) und Schlusslicht Köln wieder.