FC Bayern neuer Tabellenführer

Der FC Bayern München hat sich am 6. Spieltag in der Fußball-Bundesliga an die Tabellenspitze gesetzt. Die Münchner siegten am Samstagnachmittag beim Aufsteiger SC Paderborn mit 3:2 und lösen damit den RB Leipzig von Rang eins ab.

Die Sachsen unterlagen überraschend zu Hause dem FC Schalke 04 mit 1:3. Die weiteren Ergebnisse: Hoffenheim verliert gegen Gladbach mit 0:3. Wolfsburg gewinnt in Mainz mit 1:0 und Augsburg unterliegt daheim Leverkusen mit 0:3.

Im Abendspiel trennten sich Borussia Dortmund und Werder Bremen 2:2-Unentschieden. Bereits am Freitagabend unterlag Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt mit 1:2.

Bayern sind jetzt Spitzenreiter

München führt die Tabelle jetzt mit 14 Punkten an. Dahinter folgen aktuell mit je 13 Zählern Leipzig, Schalke, Gladbach und Leverkusen.

Wolfsburg ist Sechster mit 12 Punkten, der BVB folgt auf Rang 7 mit 11 Zählern. Der SC Freiburg kann am Sonntag mit einem Sieg in Düsseldorf noch in das obere Tabellendrittel aufrücken.