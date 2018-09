FC Bayern nach 3:1 gegen Bayer weiter Tabellenführer

Der FC Bayern München hat sich die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga zurückerobert. Die Münchner siegten am Samstagnachmittag in der Allianz Arena gegen Bayer Leverkusen mit 3:1. Tolisso, Robben und James waren für die Bayern erfolgreich. Wendell erzielte das einzige Tor für Bayer. Das Kovac-Team hat damit am dritten Spieltag den dritten Sieg in Folge eingefahren und steht weiterhin als einziges Team mit einer reinen Weste an der Spitze der Tabelle.

Die weiteren Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: Leipzig gewinnt gegen Hannover mit 3:2. Der FSV Mainz 05 bezwint den FC Augsburg 2:1. Wolfsburg und Hertha BSC Berlin trennen sich Untentschieden mit 2:2. Aufsteiger Fortuna Düsseldorf schlägt 1899 Hoffenheim 2:1. Borussia Mönchengladbach siegte im Abendspiel gegen den FC Schalke 04 mit 2:1.