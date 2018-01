FC Bayern München in Europa Vierter – nach Umsatz

Wie bereits im letzten Jahr gehört der FC Bayern München weiterhin zu den umsatzstärksten Fußballclubs Europas. Der deutsche Rekordmeister steht in der Umsatz-Rangliste der „Deloitte Football Money League“ auf Platz vier hinter Manchester United, Real Madrid und dem FC Barcelona. Und dies trotz der immer weiter aufstrebenden Clubs der Premier League, die nach wie vor enorme Summen aus der TV-Vermarktung verbuchen können.

So kommt aktuell die Hälfte aller Clubs in den Top 10 aus England. Neben den beiden spanischen Vertretern und dem FC Bayern München finden sich somit nur noch Paris St. Germain und Juventus Turin in den Top 10 wieder. Diese Entwicklung spüren auch andere deutsche Clubs: einen Platz hinunter in den Top 20 ging es trotz eines deutlichen Umsatzpluses von knapp 50 Millionen Euro für Borussia Dortmund, gleich zwei für den FC Schalke 04.

Umsatz Rangliste – die Top 20